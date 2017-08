Splatoon 2: il Team Maionese trionfa anche nello SplatFest europeo

Il secondodiè giunto alla conclusione anche in, decretando il suo vincitore: così come ine in, anche in questo caso il team maionese ha avuto la meglio sul team ketchup.

I risultati dello SplatFest vengono suddivisi in tre categorie: voti, partite individuali e in squadra. Come potete vedere nell'immagine riportata in basso, ai voti ha vinto il team ketchup con il 66% delle preferenze, ma ad avere la meglio sul campo è stato il team maionese in entrambe le modalità, imponendosi complessivamente con un risultato di 2-1. Voi quale delle due squadre avete supportato?

Ricordiamo che nella giornata di ieri sono emerse alcune indiscrezioni sui prossimi contenuti in arrivo su Splatoon 2, grazie a un datamine condotto sull'aggiornamento 1.11 del gioco.