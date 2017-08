In Giappone il secondodi Splatoon 2 si è concluso da poche ore, decretando la propria squadra vincitrice: ad avere la meglio è stato il team maionese, imponendosi sul team ketchup. Ricordiamo che in Italia l'evento si concluderà alle ore 16:00 del 6 Agosto.

Maionese o Ketchup? Questa era la domanda alla base del secondo SplatFest di Splatoon 2, mettendo di fronte due nuove fazioni a tema culinario. In Giappone l'evento si è concluso con la vittoria del team maionese, ma per conoscere il vincitore in Europa bisognerà attendere il 6 Agosto, giorno in cui lo SplatFest si concluderà anche da noi.

Voi da che parte state, Ketchup o Maionese?