Splatoon 2: un'immagine mostra lo schema dei comandi per il Pro Controller

In preparazione al Global Testfire, dove i giocatori potranno provare in anteprima Splatoon 2, la casa di Kyoto ha pubblicato un'immagine che illustra lo schema dei comandi sul Pro Controller di Nintendo Switch.

In aggiunta ai controlli tradizionali simili a quelli usati dal Pro Controller per Wii U, sul pad della nuova ibrida sarà possibile utilizzare il giroscopio per prendere la mira ruotando il dispositivo. Tutti i possessori di Nintendo Switch potranno provare il nuovo sparatutto a partire dalle 20:00 di venerdì 24 marzo. Potete già effettuare il pre-load del Global Testfire attraverso il Nintendo eShop.

Splatoon 2 sarà disponibile questa estate in esclusiva per Nintendo Switch.