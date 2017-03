Splatoon 2: un'ora di gameplay dalla Nintendo Treehouse

In occasione deldiha trasmesso un'ora di gameplay in diretta streaming. In cima alla notizia vi abbiamo riportato il video integrale dell'evento: vediamo da vicino un pò di azione multiplayer per il nuovo gioco atteso su

Disponibile dal 24 al 26 Marzo, il Global Test Fire di Splatoon 2 permetterà agli utenti Nintendo Switch di provare il titolo in anteprima, offrendo l'occasione di provare il multiplayer: per accedere sarà necessario scaricare la demo gratuita tramite Nintendo e-Shop e connettersi negli orari indicati. Nell'attesa che Splatoon 2 esca su Switch durante questa Estate, potete dare un'occhiata alle varie armi presenti nel gioco.

