Splatoon 2: una nuova arma in arrivo domani mattina

si appresta a introdurre una nuova nuova arma in. Come annunciato su Twitter dalla divisione italiana dell'azienda, domani mattina lo Sweeper duplo debutterà nel coloratissimo sparatutto made in Kyoto.

Un'aggiunta che sicuramente farà felice i giocatori che utilizzavano queste rapide bocche da fuoco (o meglio, da vernice) nel primo capitolo della serie. Ricordiamo che si tratta già della seconda arma aggiunta dopo l'uscita, pochi giorni fa la Grande N ha infatti lanciato il Calamaravaggio. Cosa ne pensate di questa novità?

Splatoon 2 è disponibile esclusivamente su Nintendo Switch. Il gioco è stato accolto calorosamente, soprattutto in Giappone, dove è riuscito a piazzare ben 670.955 copie nei primi tre giorni di commercializzazione.