Amazon Italia ha aggiornato recentemente la pagina prodotto diper, riportando la possibile data di uscita del gioco, apparentemente fissata per il 15 agosto.

Al momento la data in questione non è stata confermata ufficialmente da Nintendo, la casa di Kyoto ha più volte ribadito che il nuovo episodio di Splatoon arriverà nei negozi durante l'estate. Al momento è possibile effettuare il preordine su Amazon, in questo modo verrete avvisati anche di eventuali variazioni relative alla data di lancio.

I futuri possessori di Switch potranno provare Splatoon 2 grazie al nuovo Global Testfire che si terrà dal 24 al 26 marzo.