Splatoon 2: vediamo in azione la modalità spettatore

Nel corso dell’evento Tokaigi, tenutosi pochi giorni fa, Nintendo ha svelato la modalità spettatore per Splatoon 2, che permetterà ai giocatori di osservare le partite attraverso numerose opzioni di visualizzazione: dalle telecamere aeree che riprendono tutta la mappa, fino a quelle ad inseguimento di un determinato giocatore.

Grazie ad un nuovo video pubblicato sul canale YouTube giapponese della grande N abbiamo l’occasione di assistere ad un match tramite la nuova modalità. Durante l’evento è stata inoltre confermata la possibilità di effettuare partite in LAN fino ad otto giocatori connettendo le dock delle console. Il seguito del popolare sparatutto per Nintendo Wii U farà anche utilizzo della funzione HD Rumble dei Joy-Con, come affermato dal producer del gioco, Hisashi Nogami.

Splatoon 2 è atteso quest’estate in esclusiva su Nintendo Switch.