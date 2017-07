Secondo i dati diffusi da Famitsu,ha venduto 670.955 copie nei primi tre giorni di commercializzazione in Giappone. Ad oggi, si tratta del miglior debutto in assoluto per un gioconel paese del Sol Levante.

La cifra include le copie retail e le tessere prepagate, nonchè le unità vendute in bundle con Switch, ma non i download digitali dal Nintendo eShop. Il primo Splatoon ha venduto 156.610 copie al lancio in Giappone, per un totale di 1.512.789 unità totali nell'intero ciclo vitale, numeri che dovrebbero essere ampiamente superati da Splatoon 2, almeno secondo le previsioni degli analisti.