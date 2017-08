Splatoon 2 ha venduto più di un milione di copie in Giappone

continua a registrare ottimi dati di vendita, superando ufficialmente il milione di copie vendute suin Giappone. Un'ulteriore conferma del successo riscosso dal gioco e dalla consolenella Terra del Sol Levante.

Per essere più precisi, nel momento in cui riportiamo la notizia Splatoon 2 ha venduto 1.013.842 di unità in Giappone, superando il traguardo del milione di copie piazzate tra i giocatori nipponici. Per quanto riguarda le ultime novità, segnaliamo che il gioco ha ricevuto una nuova arena per la modalità Salmon Run, con l'arrivo di un'altra mappa gratuita durante questo weekend.

Ricordiamo che Splatoon 2 è disponibile in esclusiva per Nintendo Switch.