Sul canale youtube diè stato pubblicato un nuovo video per, in cui viene analizzata nel dettaglio la nuova modalità single player intitolata. Il filmato, della durata di oltre 35 minuti, è stato riportato in cima alla notizia.

Il video ci permette di vedere da vicino i negozi di Inkopolis Square, il personaggio di Marie, i nemici e naturalmente il gameplay della nuova modalità single player. Nella Hero Mode si potranno utilizzare molte armi, come il rullo, il secchiostro, lo splatling o il nuovo repolper duplo, superando gli ostacoli e affrontando boss giganteschi.

Vi ricordiamo che Splatoon 2 uscirà in esclusiva su Nintendo Switch il prossimo 21 luglio.