Il nuovodiha ufficialmente preso il via e lo YouTuber Snorth93 propone un video gameplay incentrato sulla nuova mappa, disponibile proprio durante l'evento attualmente in corso.

Shifty Station è stata aggiunta alla rotazione delle mappe per il nuovo SplatFest e al momento non sembrano esserci piani per introdurla definitivamente nel gioco. A partire da oggi, inoltre, tutti i giocatori potranno utilizzare la nuova arma Sploosh-O-Matic, disponibile gratuitamente per tutti.

Il nuovo SplatFest terminerà ufficialmente il 6 agosto: Maionese o Ketchup, da che parte state?