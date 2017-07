recupera e migliora la formula del predecessore: il risultato è uno shooter colorato ed originale, in grado di lasciare il segno indelebile grazie ad una personalità unica e sopra le righe.

Si tratta, in ogni caso, di un prodotto abbastanza conservativo, che sfrutta a dovere le potenzialità della nuova console senza apportare grandi cambiamenti ad un gameplay già ampiamente rodato.Splatoon 2 sarà disponibile in Europa dal 21 luglio esclusivamente su Nintendo Switch, lo stesso giorno arriverà nei negozi anche il Pro Controller personalizzato, ora in preordine su Amazon.