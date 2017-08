ha annunciato che il serviziolegato aper Wii U chiuderà ufficialmente il prossimo 30 settembre. Anche se la piattaforma andrà offline, i giocatori potranno comunque continuare a giocare in multiplayer.

La chiusura di SplatNet non riguarderà ovviamente in alcun modo Splatoon 2 ma si limiterà unicamente al primo Splatoon, uscito su Wii U nel 2014. Il sequel è stato lanciato la scorsa estate riscuotendo un ottimo successo di pubblico e critica, con oltre 1.5 milioni di copie vendute in tutto il mondo.