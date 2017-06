Splinter Cell Conviction e Ghost Recon Advanced Warfighter presto su Xbox One?

potrebbero presto fare la loro comparsa tra i titoli Xbox 360 retrocompatibili con Xbox One.

I due titoli sono stati citati in un recente post pubblicato su Xbox Wire come perfettamente compatibili con Xbox One, la frase incriminata è stata però subito modificata, come segnalato da un utente di NeoGAF. Potrebbe trattarsi di un semplice errore, o magari l'annuncio è arrivato in anticipo sui tempi, non è escluso dunque che Ghost Recon Advanced Warfighter e Splinter Cell Conviction possano arrivare presto nel catalogo dei titoli Xbox 360 retrocompatibili, restiamo in attesa di eventuali conferme o smentite.