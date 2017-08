Spotify in arrivo anche su Xbox One e PC Windows 10?

Stando ad un'immagine pubblicata sul forum NeoGAF, pare che, nota applicazione per lo streaming di musica, stia finalmente per approdare anche su. Suera già possibile usufruire del servizio, ma l'accordo di esclusività è prossimo al termine.

L'indiscrezione arriva da un leak apparso sul portale reddit dedicato a Xbox One, dove un utente ha condiviso un'immagine trafugata dal portale training di Microsoft che riporta la dicitura: "Questa settimana, Microsoft annuncia un'importante novità che impatta diversi suoi dispositivi. Oggi, Spotify è finalmente in arrivo su PC Windows 10 e Xbox One".

A testimonianza della bontà del rumor troviamo inoltre una foto dell'account di Major Nelson mentre utilizza l'applicazione Spotify su Xbox Live. Al momento non ci sono conferme ufficiali, e vi invitiamo pertanto a prendere la notizia con le dovute precauzioni.