Spotify è da oggi disponibile anche su Xbox One

Terminato il contratto di esclusività concordato con Sony,è infine giunto anche su Xbox One. L'applicazione, interamente dedicata al mondo della musica, è disponibile sulla consoleda oggi stesso.

A partire da oggi, Spotify è disponibile su Xbox One in 34 mercati in tutto il mondo. La nuova integrazione permetterà a milioni di persone che giocano con Xbox One di scegliere la musica perfetta su Spotify, per avere una colonna sonora nuova ad ogni sessione di gioco.

Spotify permette di personalizzare l’esperienza di gioco attraverso la musica salvata, le playlist dedicate al gioco curate editorialmente ad hoc e il catalogo completo di Spotify a disposizione, mentre si gioca. È possibile ascoltare la musica on-demand, per gli utenti Premium e free allo stesso modo. Creare la colonna sonora personalizzata per il gaming non è mai stato così semplice!

Come utilizzare Spotify su Xbox One:

Accendere Xbox One e andare su Xbox Store;

Scaricare e installare l'applicazione 'Spotify Music per Xbox;

Accedere a Spotify o creare un account.

Trovare la playlist perfetta per un’esperienza di gioco epica:

Andare nella sezione ”Naviga” di Spotify, in cui è disponibile il Gaming hub con le playlist di gioco realizzate editorialmente, che includono ‘Epic Gaming’ e ‘Power Gaming’, oltre a una playlist speciale curata dal grande proprietario di Xbox Major Nelson.

Controllare la riproduzione senza interrompere il gioco, utilizzando Spotify Connect:

Avviare l'applicazione Spotify su telefono, tablet o computer durante l'ascolto di Spotify sull'Xbox;

Mettere in pausa, saltare o selezionare nuova musica in modalità wireless su Xbox direttamente dall'applicazione Spotify.

Quanto è interessante?







2 Segnala Notizia Segnala Errori

Visitate questo indirizzo per saperne di più.