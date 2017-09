Spyro compie 19 anni: il primo gioco della serie è uscito il 10 settembre 1998

Il 10 Settembre 1998 Sony Interactive Entertainment America pubblicavanegli Stati Uniti. Il gioco sarebbe poi arrivato a fine ottobre in Europa e nell'aprile del 1999 anche in Giappone, riscuotendo immediatamente un enorme successo di pubblico e critica in tutto il mondo.

A Spyro The Dragon fanno seguito Spyro 2 Ripto's Rage (1999) e Spyro Year of the Dragon (2000), una delle saghe più popolari tra i possessori di PS One. Dopo la prima trilogia arrivano in multipiattaforma titoli come Spyro Season of Ice, Spyro 2 Season of Flame, Spyro Enter the Dragonfly, Spyro Attack of the Rhynocs, Spyro A Hero's Tail e Spyro Shadow Legacy, fino al reboot del 2011 con il franchise Skylanders.

Da tempo si parla di una possibile edizione rimasterizzata della prima trilogia di Spyro The Dragon, ad oggi però nessuna conferma è arrivata in merito. In ogni caso, questo è senza dubbio l'occasione giusta per augurare buon compleanno al draghetto viola più famoso del mondo.