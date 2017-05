Spyro the Dragon potrebbe tornare su PlayStation 4?

Un post pubblicato sulla pagina Facebook di PlayStation Netherlands potrebbe aver inavvertitamente svelato il ritorno disu PlayStation 4, sebbene al momento si tratti solamente si speculazioni prive di conferme.

Nella serata di ieri, PlayStation Netherlands ha pubblicato un'immagine promozionale dedicata all'Eurovision Song Contest, l'artwork in questione (misteriosamente rimosso pochi minuti dopo la pubblicazione) mostra alcuni personaggi dell'universo PlayStation tra cui il "nuovo" Kratos, Crash Bandicoot con il look che avrà nella raccolta N. Sane Trilogy e PaRappa, oltre a Kat, Sackboy e Spyro the Dragon.

Potrebbe trattarsi di un semplice post nostalgico ma il fatto che i personaggi siano tutti raffigurati nelle loro versioni più recenti sembra smentire questa tesi. Che Activision e Sony stiano per annunciare Spyro The Dragon Trilogy per PlayStation 4, o un nuovo episodio delle avventure del draghetto viola? Per il momento non ci sono certezze in merito, probabilmente ne sapremo di più durante l'E3 di Los Angeles.