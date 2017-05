ha annunciato, nuovo gioco di carte collezionabili per iOS e Android ambientato nell'universo di. Il gioco proporrà scontri a turni per due giocatori, al momento purtroppo non ci sono altri dettagli sul gameplay.

Una fase di test di Dragon Quest Rivals si terrà dal 9 al 19 giugno, le registrazioni resteranno aperte fino al 4 giugno ma solamente per i giocatori giapponesi. Square-Enix aprirà i server a 2.000 giocatori su iOS e 8.000 su Android, Dragon Quest Rivals arriverà in Giappone nel corso dell'anno, nessuna conferma al momento per quanto riguarda l'eventuale debutto in Europa.