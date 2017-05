Square Enix annuncia il Dragon Quest Summer Festival 2017

ha da poco annunciato che questa estate si terrà il, ovvero un evento della durata di due giorni interamente dedicato alla serie di Dragon Quest, molto popolare e apprezzata in Giappone, per celebrare il trentesimo anniversario della saga, che ricorre quest'anno.

Per la precisione, il festival si terrà il 5 e 6 agosto a Tokyo, e per l'occasione ci saranno eventi dedicati ai seguenti titoli della serie:

Dragon Quest XI: In Search of Departed Time (PS4, 3DS)

Dragon Quest X Online (Wii, Wii U, PC)

Itadaki Street: Dragon Quest & Final Fantasy 30th Anniversary (PS4, PS Vita)

Dragon Quest Monsters: Super Light (iOS, Android)

Dragon Quest Monster Parade (iOS, Android)

Hoshi no Dragon Quest (iOS, Android)

Dragon Quest Monster Battle Scanner (Arcade)

Dragon Quest I to VIII for Smartphones (iOS, Android)

Dragon Quest Builders (PS4, PS3, PS Vita)

Dragon Quest Monsters: Joker 3 Professional (3DS)

Al momento, non sappiamo se Square Enix ha in programma annunci speciali o informazioni da condividere con il pubblico durante il festival, tuttavia non è da escludere la possibilità che la compagnia decida di rivelare l'eventuale data di uscita di Dragon Quest XI in Occidente, approfittando della ricorrenza del trentesimo anniversario della saga. Restiamo quindi in attesa di novità.