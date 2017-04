Square-Enix annuncia Final Fantasy XV Episode Kenny

A sorpresa,ha annunciato un nuovo DLC diintitolatoe dedicato alla simpatica mascotte pennuta. Una mini avventura nei panni di Kenny, che dovrà intraprendere un viaggio alla ricerca di Re Salmone.

Il DLC uscirà nel corso del 2017 e costerà 1.5 miliardi di yen, il contenuto aggiuntivo non sarà incluso nel Season Pass di Final Fantasy XV e dovrà quindi essere acquistato separatamente. In calce alla notizia trovate alcuni screenshot e il primo video gameplay di Episode Kenny, gioco che, come avrete capito, è in realtà un simpatico pesce d'aprile...