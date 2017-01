Square Enix annuncia il gioco degli Avengers: cosa ti aspetti?

Ieri, sorprendendo tutti i fan,hanno annunciato una collaborazione per portare nelle mani dei giocatori un titolo dedicato agli. Per quanto al momento i dettagli su questo progetto non siano ancora stati comunicati, l'annuncio ha generato diverse reazioni in rete, alcune contrastanti. E voi, cosa vi aspettate?

Sono poche le informazioni che sono state diffuse nelle scorse ore: sappiamo che le compagnie stanno collaborando con gli studi Crystal Dynamics e Eidon Montreal, e che il comparto narrativo del gioco sarà basato su un universo completamente originale, mentre per delle notizie ufficiali bisognerà attendere il 2018.

Non tutti, purtroppo, hanno apprezzato questo annuncio. Ci sono alcuni fan sfiduciati dall'idea che la narrativa del gioco non segua quella dei fumetti, non mancano utenti che preferirebbero vedere il progetto in mano ad altre software house, e qualcuno inoltre teme per la qualità finale che potrebbe avere il prodotto. In generale, però, il pubblico ha reagito con entusiasmo a questa novità. E voi, invece, cosa vi aspettate? Quali sono le vostre sensazioni riguardo al Progetto Avengers di Square Enix e Marvel?.