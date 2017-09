Square Enix annuncia Left Alive, nuovo mech game per PlayStation 4

Durante la conferenza PlayStation ospitata al Tokyo Game Show 2017,ha annunciato, un nuovo gioco di mech in arrivo sunel 2018. Il gioco sarà diretto da Toshifumi Nabeshima e vedrà la collaborazione del character designer diYoji Shinkawa.

Durante la conferenza è stato mostrato anche un teaser trailer, gettando un rapido sguardo alle ambientazioni apocalittiche che faranno da sfondo al gioco: il filmato è visionabile in cima alla notizia. Anche se al momento non sono state diffuse molte informazioni sul titolo, sappiamo che il titolo verrà prodotto da Shinji Hashimoto e diretto da Toshifumi Nabeshima (che in passato ha lavorato a Chromehounds e alla serie di Armored Core), senza dimenticare la collaborazione di Yoji Shinkawa.

A questo punto non rimane che attendere ulteriori dettagli su Left Alive.