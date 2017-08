Square-Enix annuncia la line-up della Gamescom 2017

: Square Enix ha annunciato la line up per la Gamescom 2017. I fan potranno provare i giochi: tra gli aggiornamenti troviamo una nuova espansione dell’universo di Final Fantasy XV, la Windows Edition, l’annuncio della versione ottimizzata di Rise of the Tomb Raider per Xbox One X e la data di lancio di Dissidia Final Fantasy NT.

I giochi che potranno essere provati allo stand di Square-Enix includono l’esaltante picchiaduro a squadre Dissidia Final Fantasy NT il prossimo gioco della pluripremiata serie a episodi Life is Strange Before the Storm, la versione rimasterizzata in alta definizione del classico Final Fantasy XII The Zodiac Age e l’ultimo titolo di Tokyo RPG Factory Lost Sphear.

I fan di Final Fantasy XIV Online sono invitati sia allo stand che alla Final Fantasy XIV Battle Arena (Hall 9, C50 – Area ESL) per partecipare a delle sfide giornaliere che includono i nemici della seconda, acclamata espansione Stormblood. L’intero evento, incluse delle interviste con il produttore/direttore Naoki Yoshida e una gara di cosplay, sarà disponibile in streaming su Twitch.

Un’intera area sarà invece dedicata agli ultimi aggiornamenti dell’Universo di Final Fantasy XV, dove i visitatori potranno provare la prima demo pubblica di Final Fantasy XV Windows Edition, mettersi alla prova con la nuovissima avventura di pesca per PlayStation VR, Monster of the Deep Final Fantasy XV e provare l’attesissima modalità multigiocatore di Final Fantasy XV Compagni di Battaglia.

I fan potranno inoltre provare i titoli classici della serie di Final Fantasy in un’esperienza rétro che celebra il 30° anniversario della serie. I fan dell’acclamato RPG per dispositivi mobili, Final Fantasy Brave Exvius, potranno anche partecipare a varie attività dedicate allo stand di Square-Enix, come una sessione di foto con l’amata Fina e una sessione di autografi con il produttore, Hiroki Fujimoto, dalle 14:00 - 15:00 (CEST) di giovedì 24 agosto. Infine, Square Enix Collective è lieta di presentare cinque titoli del suo portfolio di giochi indie: Battalion 1944, Deadbeats Heroes, Forgotton Anne, Oh My GodHeads e Tokyo Dark.