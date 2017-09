Square-Enix annuncia la line-up per il Tokyo Game Show 2017

ha annunciato la line-up per il, in programma dal 21 al 24 settembre. Il publisher giapponese porterà in fiera titoli comee Project Octopath Traveler.

Square Enix Line-Up TGS 2017

Dia Horizon (iOS, Android)

Dissidia Final Fantasy: Opera Omnia (iOS, Android)

Dissidia Final Fantasy NT (PS4)

Dragon Quest X: 5,000 Year Journey to a Faraway Hometown Online (PS4, Switch, Wii U, PC)

The Evil Within 2 (PS4)

Final Fantasy: Brave Exvius (iOS, Android)

Final Fantasy Explorers Force (iOS, Android)

Final Fantasy: Record Keeper (iOS, Android)

Final Fantasy XIV Online (PS4, PC, Mac)

Final Fantasy XV (PS4, XBO)

Grimms Notes (iOS, Android)

Hanjuku Eiyuu: Aa, Sekai yo Hanjuku Nare…!! (iOS, Android)

Imperial Saga (PC Browser)

Itadaki Street Dragon Quest and Final Fantasy 30th Anniversary (PS4, PS Vita)

Lost Sphear (PS4, Switch)

Mashiro Witch (iOS, Android)

Mobius Final Fantasy (iOS, Android, PC)

Project Octopath Traveler (Switch)

Secret of Mana (PS4, PS Vita, PC)

School Girl Strikers: Twinkle Melodies (iOS, Android)

Toji no Miko: Kizamishi Issen no Tomoshibi (iOS, Android)

Cosa ne pensate della line-up annunciata dalla compagnia nipponica? Come da tradizione per Square-Enix al Tokyo Game Show, non sono inoltre esclusi annunci a sorpresa.