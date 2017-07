ha da poco presentato, attraverso un trailer, il nuovo progetto multimediale denominato "": questo includerà una serie anime che verrà trasmessa nel mese di ottobre in Giappone, e, come si intuisce dal sito internet appositamente lanciato, uno o più videogiochi a tema.

In apertura, potete trovare riportato il trailer in questione, mentre in calce alla notizia abbiamo inserito un apposito artwork.

Al momento, non ci sono informazioni più dettagliati su Dia Horizon Project, ma il sito ufficiale riporta parole chiave riconducibili a videogiochi e smartphone. A detta di Yosuke Matsuda, CEO di Square Enix, si tratta di un progetto del tutto nuovo e molto ambizioso. Non ci resta quindi che attendere per avere aggiornamenti al riguardo.