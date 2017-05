Square-Enix annuncia i risultati finanziari dell'ultimo anno fiscale

ha annunciato i risultati finanziari dell'ultimo anno fiscale, terminato il 31 marzo scorso. Negli ultimi dodici mesi il publisher giapponese ha ottenuto discreti successi commerciali grazie alle buone vendite diper PlayStation 4.

Il segmento Digital Entertainment ha generato profitti anche grazie a Final Fantasy XIV e Dragon Quest X, per l'anno fiscale in corso Square-Enix prevede di lanciare nuovi prodotti come Final Fantasy XIV Stormblood, Dragon Quest XI (PS4 e 3DS) e Dragon Quest X per PS4 e Switch.

Buoni risultati anche per quanto riguarda la divisione mobile, tra i titoli per smartphone più popolari citiamo Final Fantasy Brave Exvius, Dragon Quest Monsters Super Light, Hoshi No Drago Quest e Kingdom Hearts Union X. Al momento in cui scriviamo, Square-Enix non ha diffuso ulteriori dettagli riguardo altri titoli in arrivo durante il corrente anno fiscale, ovvero entro il 31 marzo 2018.