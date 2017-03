Square Enix annuncia la sua lineup per il PAX East 2017

ha da poco annunciato la propria lineup per il PAX East 2017, che si terrà a Boston dal 10 al 12 marzo. Tra i titoli che la compagnia presenterà troviamo, al quale verrà dedicato un panel, ma anche

Di seguito, ecco l'elenco dei titoli presenti in versione giocabile presso lo stand di Square Enix:

Deus Ex: Mankind Divided – A Criminal Past DLC (PS4, Xbox One, PC)

Dragon Quest Heroes II (PS4, PC)

Final Fantasy: Brave Exvius (iOS, Android)

Final Fantasy XII: The Zodiac Age (PS4)

Final Fantasy XIV: Heavensward (PS4, PC, Mac)

Final Fantasy XV – Episode Gladiolus DLC (PS4, XBO)

Flame x Blaze (iOS, Android)

I Am Setsuna (Switch)

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix (PS4)

Kingdom Hearts HD 2.8: Final Chapter Prologue (PS4)

Kingdom Hearts: Unchained χ (iOS, Android)

NieR: Automata (PS4, PC)

Ride 2 (PS4, XBO, PC)

Inoltre, la compagnia terrà i seguenti panel:

Final Fantasy XII: The Zodiac Age (10 marzo): il direttore Takashi Katano e il produttore Hiroaki Kato parleranno dei dettagli del gioco;

Final Fantasy XIV Community Q&A (11 marzo): il direttore e produttore Naoki Yoshida risponderà alle domande dei fan riguardo al gioco;

NieR: Automata x Final Fantasy XV (12 marzo): nella prima parte, il direttore di Nier Automata, Yoko Taro, parlerà al pubblico riguardo al lancio del titolo, mentre nella seconda parte Haruyoshi Sawatari e Raio Mitsuno mostreranno scene e alcuni dettagli tratti da Episode Gladiolus, il primo DLC di Final Fantasy XV.

Infine, di seguito elenchiamo i titoli presenti nei poster promozionali della compagnia:

Final Fantasy: Brave Exvius

Final Fantasy XII: The Zodiac Age

Final Fantasy 30th Anniversary commemorative artwork by legendary artist Yoshitaka Amano

Flame x Blaze

Guardian Codex

Kingdom Hearts

Mobius Final Fantasy

NieR: Automata