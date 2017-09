Square Enix Collective presenta Octahedron, coloratissimo platform in stile neon

ha da poco annunciato, un nuovo titolo di genere platform creato dallo sviluppatore indie. Si tratta di un coloratissimo titolo con grafica 2D in stile neon, attualmente in sviluppo per PS4, Xbox One e PC, che sarà disponibile nei primi mesi del 2018.

In occasione dell'annuncio, la compagnia ha pubblicato un trailer, che abbiamo riportato in apertura, ed una serie di immagini tratte dal gameplay di Octahedron, che potete trovare in calce alla notizia.

Dietro al nome di Deminode, troviamo un unico sviluppatore proveniente da Zurigo, di nome Marco Guardia, conosciuto anche come Monomirror.

La data di uscita del gioco è ancora da precisare, ma per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale di Octahedron.