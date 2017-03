Square Enix Collective pubblicherà Children of Zodiarcs su PC e PS4

ha appena annunciato che farà da publisher per, RPG tattico sviluppato da Cardboard Utopia: il titolo sarà infatti disponibile entro la fine dell'anno su PS4, PC e Mac. In occasione dell'annuncio, la compagnia ha pubblicato un nuovo trailer.

Children of Zodiarcs, supportato dai fan tramite Kickstarter, è un progetto che trae ispirazione da grandi classici del genere, come Final Fantasy Tactics. Lasciandovi alla visione del trailer, riportato in calce alla notizia, vi rimandiamo alla pagina Steam ufficiale del gioco per ulteriori informazioni al riguardo.