ha annunciato che l'RPG Mobilearriverà in Europa, Nord America e Cina grazie a una collaborazione con il publisher, il quale si occuperà della localizzazione del gioco per i continenti appena citati.

Uscito in Giappone all'inizio del 2016, Grimms Notes ha totalizzato oltre 15 milioni di download in patria e si appresta a fare la sua comparsa in Occidente nei prossimi mesi, al momento purtroppo non sono stati diffusi ulteriori dettagli riguardo la finestra di lancio del gioco.