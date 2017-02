Square-Enix: crescono ricavi e profitti durante l'ultimo trimestre

ha pubblicato i risultati finanziari dell'ultimo trimestre, ovvero del periodo che va dal primo ottobre al 31 dicembre 2016. In questo lasso di tempo, i ricavi della compagnia hanno toccato quota 190 miliardi di yen (circa 1.7 miliardi di euro) contro i 152 miliardi dell'anno precedente.

In crescita anche i profitti, che toccano quota 17 miliardi di yen (150 milioni di euro) contro i 13.5 miliardi dello stesso periodo del 2015. Il publisher non ha rivelato i dati di vendita dei suoi ultimi titoli, specificando però come Final Fantasy XV e Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration abbiano ricevuto una buona accoglienza al lancio, viene evidenziato inoltre anche il buon andamento generale di Final Fantasy XIV A Realm Reborn e degli altri titoli in catalogo come Dragon Quest Heroes e Dragon Quest Builders.

Sul fronte mobile, i ricavi aumentano del 32.7% (146 miliardi di yen) grazie al successo di Final Fantasy Brave Exvius, Dragon Quest Monsters Super Light e Hoshi No Dragon Quest.