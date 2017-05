Square Enix: Final Fantasy potrebbe ricevere altri remake dall'era PS1

Stando alle parole di, game director presso, la saga dipotrebbe ricevere altri remake in futuro, con buone probabilità pescando dai capitoli dell'epoca Playstation 1, come Final Fantasy VIII e Final Fantasy IX.

Riferendosi al lavoro di rimasterizzazione svolto con Final Fantasy XII: The Zodiac Age, il game director ha osservato: "Final Fantasy XII è un titolo PS2, ma qualunque gioco antecedente a quell'epoca non è così semplice da rimasterizzare, almeno a livelli qualitativi accettabili. Questo significa che il prossimo rifacimento sarà un vero e proprio remake, con buone probabilità. Per noi la voce dei fan è importante, se vogliono vedere il remake di un certo gioco, allora lo prenderemo in seria considerazione. Lavoro in Square da 20 anni, dai tempi della PS1. Se dobbiamo realizzare altri remake, la priorità va su quelli che i fan si aspettano di vedere."

Insomma, dopo Final Fantasy VII Remake sembra che possiamo aspettarci altri rifacimenti per la saga: a voi quale capitolo piacerebbe rivedere sulle piattaforme moderne?