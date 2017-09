Square-Enix: i giochi single player non sono più protagonisti del mercato

, presidente di, ha inviato una lettera aperta agli azionisti, nella quale fa sapere che la compagnia si dedicherà sempre di più ai giochi multiplayer, i quali permettono di abbracciare una vasta gamma di servizi (DLC, espansioni, microtransazioni) a differenza di quanto accade invece con i titoli single player.

Square-Enix lavorerà per espandere il concetto di giochi come piattaforme di servizi: "Giochi come servizi... un concetto di cui si parla ormai da molto tempo. I giochi single player avevano un ruolo primario in passato ma adesso le cose sono cambiate. I titoli multiplayer sono molto più popolari e sviluppare prodotti del genere è fondamentale per una compagnia di successo. Ci impegneremo per fare in modo che i nostri prodotti godano di una lunga vita, con l'obiettivo di aumentare la soddisfazione della community e il valore dei giochi stessi."

Questo non vuol dire che Square-Enix non pubblicherà più giochi con una forte componente narrativa, l'intenzione però è quella di espandere ulteriormente gli universi, com avvenuto ad esempio con Final Fantasy XV.