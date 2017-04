Square-Enix: "I giochi giapponesi devono mantenere la propria identità"

Il presidente di, è stato recentemente intervistato sul quotidiano Nikkei Shimbun e in questa occasione ha parlato tra le altre cose del supporto a Switch, dell'identità dei giochi giapponesi e del successo di

Di seguito, i punti salienti dell'intervista, tradotta in inglese da Siliconera:

Per quanto riguarda la concorrenza tra le varie piattaforme, Yosuke Matsuda questa è molto positiva e il presidente di Square-Enix augura a Switch di riscuotere un enorme successo. L'obiettivo della compagnia è quello di supportare la piattaforma, come dimostrano il porting di I Am Setsuna e l'annuncio della Seiken Densetsu Collection. La compagnia vuole sviluppare nuovi progetti per Switch e guarda con interesse anche a piattaforme come Project Scorpio, la Game Mode di Windows 10 e Tango, la Realtà Aumentata di Google.

Yosuke Matsuda passa poi a parlare dell'identità dei giochi giapponesi, spiegando come a suo avviso i titoli orientali debbano mantenere la propria connotazione una volta esportati in Occidente. I team giapponesi dovrebbero puntare maggiormente sulla loro originalità, evitando di occidentalizzare i propri titoli per conquistare i mercati europei e americani, poichè ormai non esistono più pregiudizi verso i prodotti giapponesi.

Infine, Matsuda parla di Final Fantasy XV: il gioco ha riscosso un buon successo con sei milioni di copie (digitali e fisiche) distribuite in tutto il mondo dal lancio, un traguardo che è stato possibile raggiungere grazie alla pubblicazione in contemporanea mondiale. Le vendite sono state decisamente positive in Nord America e sul mercato digitale.