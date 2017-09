Square Enix in contatto con Epic e Nintendo per Final Fantasy XV su Switch

Dopo le dichiarazioni "scherzose" sul possibile arrivo disu, Hajime Tabata è tornato sull'argomento ai microfoni di Eurogamer. Square Enix è entrata in contatto conper valutare la possibilità del porting.

"Stiamo conducendo delle indagini tecniche molto specifiche per capire cosa è possibile realizzare al momento. Siamo nel bel mezzo di un dibattito su ciò che dovremmo fare, e su come potremmo portare il gioco su Switch." dichiara Tabata.

Nel prosieguo dell'intervista, il director ha spiegato che Square Enix è entrata in contatto con Nintendo per discutere del miglior approccio da seguire per portare Final Fantasy XV su Switch: "Considerando le versioni PC e Mobile, abbiamo capito che bisogna adattare l'esperienza di gioco alla specifica piattaforma sui cui viene proposta. Al momento non possiamo fare nessun annuncio, non siamo ancora arrivati a una decisione definitiva sul da farsi. Ne stiamo discutendo con Nintendo."

Infine, Hajime Tabata ha parlato dei test effettuati con l'Unreal Engine su Nintendo Switch, e dei recenti contatti avuti con Epic Games per discutere delle possibili strategie da adottare: "Detto onestamente, quando abbiamo effettuato i test con l'engine nativo di Final Fantasy XV, i risultati su Switch non sono stati entusiasmanti. Tuttavia, questo non significa che ci siamo arresi. Stiamo valutando tutte le opzioni disponibili sul tavolo, e siamo entrati in contatto con Epic per valutare la possibilità di una collaborazione. L'ambiente di sviluppo Unreal è davvero fantastico e potrebbe tornarci molto utile."

Insomma, anche se al momento non c'è nulla di confermato riguardo al porting di Final Fantasy XV su Switch, è incoraggiante apprendere che Square Enix sta valutando tutte le opzioni possibili per portare il gioco sulla console Nintendo. A questo punto non rimane che attendere ulteriori dettagli dal publisher.