Square-Enix in trattativa per vendere IO Interactive, futuro incerto per Hitman?

Durante la presentazione degli ultimi risultati finanziari,ha annunciato l'intenzione di vendere, studio danese responsabile di, acquisto nel 2009 dal publisher giapponese.

Dal 31 marzo scorso, Square-Enix ha avviato le pratiche per vendere lo studio, attualmente la compagnia è alla ricerca di nuovi investitori che possano garantire la sopravvivenza di IO Interactive, per il momento le trattative procedono ma non ci sono nuovi acquirenti certi in vista.

La decisione è stata presa a seguito dei tiepidi risultati commerciali di Hitman, progetto Tripla A su cui Square-Enix ha investito molto denaro, il publisher spera così di riuscire ad appianare un buco di cinque miliardi di yen. IO Interactive è al lavoro sulla seconda stagione del gioco e su una nuova IP non ancora annunciata.

Al momento il futuro di Hitman non è chiaro, IO Interactive non ha commentato la notizia, Square-Enix ha assicurato che farà di tutto per accontentare gli investitori, i proprietari e i dipendenti dello studio danese.