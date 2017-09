La divisione giapponese diha aperto un sito teaser per l'annuncio di un nuovo gioco mobile che sarà presentato ufficialmente la prossima settimana.

Il sito in questione contiene armi e citazioni tratti da NieR Automata, Romancing SaGa Minstrel Song, Seiken Densetsu 2, Legend of Mana e Kai-Ri-Sei Million Arthur. Al momento purtroppo non ci sono altri dettagli in merito, il reveal avverrà tra cinque giorni e più precisamente il 20 settembre, un giorno prima dell'apertura dei cancelli del Tokyo Game Show. Restiamo in attesa di saperne di più.