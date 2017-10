Square-Enix è al lavoro su un gioco di Dragon Quest basato sull'Unreal Engine 4?

è alla ricerca di un direttore tecnico per un nuovo progetto legato alla serie, sviluppato con l'. E' quanto emerge da un recente annuncio di lavoro pubblicato dalla compagnia giapponese.

Nell'annuncio, Square-Enix cita apertamente la serie Dragon Quest, facendo quindi intuire la volontà di iniziare i lavori su un nuovo gioco del franchise. Dragon Quest XI Echoes of an Elusive Age per PlayStation 4 è sviluppato con l'Unreal Engine 4, negli anni scorsi Square-Enix ha ricreato il continente di Aliahan di Dragon Quest III con il motore di Epic come test tecnico, per prendere confidenza con la piattaforma di sviluppo.

Secondo alcuni rumor, il publisher starebbe pensando proprio a un remake del terzo episodio di Dragon Quest, da pubblicare prima di Dragon Quest XII. Non è escluso tuttavia che l'annuncio possa essere legato in qualche modo alla versione Switch di Dragon Quest 11. Restiamo in attesa di saperne di più.