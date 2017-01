Square-Enix ha messo in pausa la serie Deus Ex? (Rumor)

Secondo quanto riportato da Eurogamer.net , Square-Enix avrebbe messo in pausa la serie, probabilmente (anche) a causa dei tiepidi risultati commerciali di

L'ultimo episodio della saga è stato pubblicato lo scorso mese di agosto, accolto positivamente da pubblico e critica, le vendite però non sarebbero state all'altezza delle aspettative. Al momento si tratta solamente di un rumor, Eurogamer.net ha contattato Square-Enix per ulteriori chiarimenti.

Come rivelato la scorsa settimana, Eidos Montreal si sta occupando del nuovo gioco degli Avengers insieme a Crystal Dynamics, sembra inoltre che lo studio canadese sia al lavoro anche sul sequel di Rise of the Tomb Raider, con il team di Crystal Dynamics focalizzato esclusivamente sul nuovo progetto realizzato in collaborazione con Marvel. Al momento non sembrano esserci piani per continuare la serie Deus Ex e tutti i progetti in merito sarebbero stati cancellati. Restiamo in attesa di conferme o smentite.