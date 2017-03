Square Enix e Nvidia utilizzano Final Fantasy XV per testare nuove tecnologie

Durante una presentazione dinel corso della, Hajime Tabata ha condiviso un video che ci mostra parte degli esperimenti tecnici che il team sta conducendo sfruttandocome terreno di prova.

Al momento la software house sta lavorando in stretta collaborazione con Nvidia Game Works principalmente su tre aspetti: elementi procedurali, intelligenza artificiale e distruzione ambientale. I test sono compiuti allo scopo di migliorare le tecnologie di sviluppo per il futuro, dunque, nonostante il filmato sia stato catturato da un computer con GTX 1080ti, ciò non rappresenta in nessun modo una conferma della versione PC di Final Fantasy XV. Sul portale Dualshockers trovate alcune immagini della presentazione.