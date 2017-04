Square Enix presenta Tactics Alexander, spin off in pixel art di Final Fantasy XIV

è lieta di presentare, spin off in pixel art diispirato alla serie di. In occasione del 1° Aprile è stato pubblicato il primo trailer del gioco: lo trovate in cima alla notizia.

Un pò come era capitato con il retro-spective trailer di Lightning Returns: Final Fantasy XIII, Square Enix si diverte a stuzzicare la nostra nostalgia con un Pesce d'aprile dal sapore retrò. Anche in questo caso la qualità del trailer è davvero notevole, lasciando un pò col rammarico che il gioco vero e proprio non esiste da nessuna parte. A voi sarebbe piaciuto uno spin off di Final Fantasy XIV sulla falsariga dei Tactics Ogre?

A proposito di Final Fantasy XIV, vi ricordiamo che è stato rimosso il limite di 14 giorni per la versione di prova del gioco (adesso si potrà accedere gratuitamente a tutti i contenuti fino al livello 35). Per conoscere tutte le altre novità, invece, vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.