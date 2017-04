ha pubblicato nuovi screenshot di, tratti dalle versioni per Nintendo 3DS e PlayStation 4. Le immagini permettono di dare uno sguardo al, al combat system, ai personaggi e alle ambientazioni del gioco.

Dragon Quest XI uscirà in Giappone il prossimo 26 luglio su entrambe le piattaforme citate, il publisher ha inoltre confermato che il titolo arriverà anche su Nintendo Switch, sebbene al momento non ci siano dettagli su questa edizione.

Nessuna conferma per quanto riguarda la possibile pubblicazione di Dragon Quest XI in Occidente, restiamo in attesa di eventuali novità da parte di Square-Enix.