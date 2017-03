Square-Enix pubblica nuove immagini di Dragon Quest XI

ha aggiornato il sito ufficiale di Dragon Quest XI: In Search of Departed Time con nuove immagini del gioco tratte dalle versioni per PlayStation 4 e Nintendo 3DS.

Gli screenshot (visibili come di consueto in calce alla notizia) permettono di ammirare alcuni scorci delle città, dei paesaggi e delle principali ambientazioni del nuovo capitolo della saga. Dragon Quest XI è attualmente atteso nel corso del 2017 in Giappone su PS4 e 3DS, una versione per Switch è in fase di sviluppo ma non è chiaro se uscirà insieme alle altre o se vedrà la luce in un secondo momento.