Square Enix pubblica nuove immagini in HD per Dissidia Final Fantasy NT

ha aperto oggi le registrazioni alla beta giapponese di, e per l'occasione ha pubblicato in rete tre nuovi screenshot in alta definizione del gioco, che mostrano alcuni personaggi durante il combattimento.

Potete trovare le immagini riportate in calce alla notizia.

Ricordiamo che le registrazioni per la beta del gioco sono riservate solo ai giocatori giapponesi al momento, pertanto, se volete tentare la sorte, avrete bisogno di un account PSN giapponese, per poter ottenere il ticket gratuito. Segnaliamo, in ogni caso, che si terrà anche una closed beta per l'Europa e il Nord America, nel corso dell'estate, in data non precisata.

Dissidia Final Fantasy NT sarà disponibile nel corso del 2018 su PS4.