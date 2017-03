Square Enix pubblica un nuovo trailer per Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix

Si avvicina ormai l'uscita occidentale di, raccolta che include i remaster di ben sei capitoli della serie Kingdom Hearts per PS4, eha deciso di animare l'attesa dei fan pubblicando un nuovo trailer dedicato al gioco, intitolato 'Fight the Darkness'.

Il trailer, che potete trovare in apertura, ha una durata di circa tre minuti e ripercorre alcuni dei momenti più iconici della saga. Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix sarà disponibile a partire dal prossimo venerdì 31 marzo in Europa. La raccolta include i seguenti titoli in un solo disco: Kingdom Hearts Final Mix, Kingdom Hearts Re:Chain of Memories, Kingdom Hearts 358/2 Days (filmato in HD), Kingdom Hearts II Final Mix, Kingdom Hearts: Birth by Sleep Final Mix, Kingdom Hearts Re:coded (filmato in HD).