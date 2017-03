Square Enix pubblica il trailer 'Timeless Legacy' per celebrare i 30 anni di Final Fantasy

Come molti di voi già sapranno, quest'anno ricade il trentesimo anniversario della serie: la saga, iniziata danel 1987, è diventata una delle pietre miliari del panorama videoludico internazionale ed è arrivata fino ai giorni nostri affermando il proprio posto nel cuore dei giocatori.

Per celebrare questa occasione, Square Enix ha pubblicato oggi in rete un nostalgico trailer intitolato "Timeless Legacy", che esplora i diversi capitoli del gioco, iniziando dal primo e terminando con Final Fantasy XV, uscito lo scorso novembre. Potete trovare il filmato riportato in apertura.