Square Enix registra ottimi risultati grazie a Nier Automata e Final Fantasy XIV

Nella giornata di oggi,ha pubblicato i suoi risultati finanziari relativi al trimestre fiscale conclusosi il 31 Giugno 2017. I numero sono molto buoni, merito soprattutto del successo riscosso da

Anche se le vendite dei giochi retail sono diminuite, negli ultimi mesi è stato registrato un netto incremento per le vendite digitali, soprattutto per quanto riguarda Nier Automata (ricordiamo che il gioco ha superato le 500 mila copie vendute su Steam). Ottimi risultati anche per Final Fantasy XIV, che grazie al rilascio dell'espansione Stormblood ha visto incrementare in modo significativo il numero di giocatori iscritti ogni mese. Nelle immagini riportate in calce alla notizia potete vedere nel dettaglio tutti i dati finanziari comunicati da Square Enix durante la conferenza.