Square-Enix rivela i titoli che porterà al Comic-Con 2017 in forma giocabile

ha rivelato poche ore fa quali dei suoi titoli porterà in forma giocabile al Comic-Con 2017 di New York. Come da previsione, il franchise difarà da grande protagonista, ma saranno presenti anche altri titoli attesi, come

Di seguito, vi riportiamo l'intero elenco dei giochi Square-Enix giocabili al Comic-Con di New York:

In aggiunta, i presenti all'evento potranno divertirsi sfidandosi ad un torneo di Dissidia Final Fantasy NT o partecipando a delle partite a Final Fantasy Trading Card Game. In entrambi i casi sono previsti alcuni piccoli premi, incluse alcune t-shirt a tema.