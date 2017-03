Square-Enix Spring Surprise Box 2017: quattro giochi per PC a 11,99 euro

ha lanciato la nuovache includee altri tre giochi misteriosi per PC al prezzo di 11,99 euro. Potete acquistare il bundle dallo store online di Square-Enix da oggi e fino alle 18:00 del 27 marzo.

Come da tradizione, il publisher non ha rivelato tutti i giochi inclusi nel box, l'unico ufficialmente confermato è Just Cause 3 mentre gli altri saranno totalmente a sorpresa. Negli scorsi anni, Square-Enix è stata piuttosto generosa, includendo nel pacchetto titoli come Hitman Absolution Elite Edition, Deus Ex GOTY Edition, Lightning Returns Final Fantasy XIII, Hitman Intro Pack e Life is Strange Episodio 1.